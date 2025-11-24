- Категория
Нацбанк обновляет порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй
НБУ предлагает новый порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй, включая механизмы обмена информацией и меры воздействия, чтобы сделать регулирование более прозрачным и эффективным.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.
Проект регулирования кредитных бюро
Цель документа – усовершенствовать механизмы надзора за бюро кредитных историй и сделать процесс взаимодействия с Нацбанком более прозрачным и понятным.
Во-первых, проект определяет отдельный порядок осуществления контроля за деятельностью бюро кредитных историй и меры, которые Национальный банк может применять для обеспечения этого контроля.
Во-вторых, документ уточняет процесс обмена информацией между бюро кредитных историй и Нацбанком в рамках административной процедуры, регламентирует требования к документам и порядок их представления в рамках отдельных процедур.
Таким образом, новое положение должно повысить эффективность регулирования и обеспечить более четкое и прозрачное взаимодействие между Нацбанком и бюро кредитных историй.
Ранее сообщалось, что банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения кредитами и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.