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Нацбанк обязал две финансовые компании устранить нарушения: о чем идет речь
Национальный банк Украины принял меры влияния к компаниям "Кредит Партнерс" и "Санлайт Эссетс и Компания" с требованием устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.
НБУ применил меры воздействия
К компании "Кредит Партнерс" применена мера воздействия из-за неподачи необходимой информации, объяснений и документов в установленные сроки.
Компания "Санлайт Эссетс и Компания" получила меру влияния из-за отсутствия отчетности за первые три месяца 2025 года.
Обе компании должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 4 августа 2025 года.
Решение о применении мер было принято 14 июля 2025 года и вступает в силу с момента официального уведомления компаний. Оно может быть оспорено в административном суде в течение шести месяцев с даты получения.
Что известно о компаниях?
- ООО "Кредит Партнерс"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Кредит Партнерс" было зарегистрировано в 2018 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 20,15 млн. грн.
Основной вид деятельности - предоставление различных финансовых услуг, не включающих страхование и пенсионное обеспечение. В общей сложности в этой сфере компания имеет значительный опыт и объем работы.
Также компания занимается финансовым лизингом, предлагая клиентам выгодные условия аренды имущества с правом дальнейшего выкупа. Кроме того, она предоставляет разные виды кредитования, помогая удовлетворить потребности клиентов в финансировании.
Отдельной деятельностью является посредничество в исполнении договоров, связанных с операциями на рынке ценных бумаг или товаров, что позволяет эффективно поддерживать соглашение между сторонами.
Бенефициарный владелец – Мавиди Светлана.
- Компания "Санлайт Эссетс и Компания"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Санлайт Эссетс и Компания" было зарегистрировано в 2009 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 1,4 млн. грн.
Основное направление деятельности – различные формы кредитования, которые помогают клиентам получить необходимые финансовые ресурсы.
Дополнительно компания занимается неспециализированной оптовой торговлей, что предполагает широкий спектр товаров и услуг для разных сфер бизнеса.
Бенефициарный владелец – Мельохин Владислав.
Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.