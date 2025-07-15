Нацбанк обязал две финансовые компании устранить нарушения: о чем идет речь

Национальный банк Украины принял меры влияния к компаниям "Кредит Партнерс" и "Санлайт Эссетс и Компания" с требованием устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

НБУ применил меры воздействия

К компании "Кредит Партнерс" применена мера воздействия из-за неподачи необходимой информации, объяснений и документов в установленные сроки.

Компания "Санлайт Эссетс и Компания" получила меру влияния из-за отсутствия отчетности за первые три месяца 2025 года.

Обе компании должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 4 августа 2025 года.

Решение о применении мер было принято 14 июля 2025 года и вступает в силу с момента официального уведомления компаний. Оно может быть оспорено в административном суде в течение шести месяцев с даты получения.

Что известно о компаниях?

ООО "Кредит Партнерс"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Кредит Партнерс" было зарегистрировано в 2018 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 20,15 млн. грн.

Основной вид деятельности - предоставление различных финансовых услуг, не включающих страхование и пенсионное обеспечение. В общей сложности в этой сфере компания имеет значительный опыт и объем работы.

Также компания занимается финансовым лизингом, предлагая клиентам выгодные условия аренды имущества с правом дальнейшего выкупа. Кроме того, она предоставляет разные виды кредитования, помогая удовлетворить потребности клиентов в финансировании.

Отдельной деятельностью является посредничество в исполнении договоров, связанных с операциями на рынке ценных бумаг или товаров, что позволяет эффективно поддерживать соглашение между сторонами.

Бенефициарный владелец – Мавиди Светлана.

Компания "Санлайт Эссетс и Компания"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Санлайт Эссетс и Компания" было зарегистрировано в 2009 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 1,4 млн. грн.

Основное направление деятельности – различные формы кредитования, которые помогают клиентам получить необходимые финансовые ресурсы.

Дополнительно компания занимается неспециализированной оптовой торговлей, что предполагает широкий спектр товаров и услуг для разных сфер бизнеса.

Бенефициарный владелец – Мельохин Владислав.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.