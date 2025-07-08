Нацбанк оштрафовал страховую компанию ИНГО почти на 2 млн грн

Национальный банк Украины оштрафовал АО “СК ”ИНГО” более чем на 1,8 млн грн за выявленные нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Соответствующее решение принято по результатам плановой проверки компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Штраф для страховой компании

Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию ИНГО на 1,819 млн грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 7 июля 2025 года по результатам плановой инспекционной проверки, проведенной департаментом инспектирования НБУ.

Проверка выявила нарушения требований Гражданского кодекса Украины, законов "Об электронной коммерции", "О страховании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также ряда нормативных документов Нацбанка, регулирующих заключение договоров страхования и деятельность финансовых учреждений.

ИНГО должна уплатить штраф в течение месяца с момента вступления в силу соответствующего решения.

Согласно закону, днем доведения решения в компанию считается дата его отправки по почте.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "СК "ИНГО" было зарегистрировано в 1994 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 305,54 млн грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере страхования, в частности занимается разными видами страховых услуг, за исключением страхования жизни. Она также осуществляет перестраховочную деятельность, оказывает вспомогательные услуги, связанные со страховым и пенсионным обеспечением, и оперирует недвижимым имуществом — сдает в аренду и обеспечивает его эксплуатацию.

Бенефициарный владелец – Ярославский Александр.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.

Также Нацбанк оштрафовал небанковскую финансовую компанию "Финэкспресс" на 11,49 млн грн и вынес письменную оговорку. Санкции были использованы по результатам плановой проверки.