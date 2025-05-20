Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Минветеранов: какие инициативы

В День банковских работников Украины 20 мая 2025 года Национальный банк и Министерство по делам ветеранов Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Целью этого документа является совместная деятельность, направленная на реинтеграцию и адаптацию ветеранов и ветеранок войны к гражданской жизни. Кроме того, меморандум предусматривает создание возможностей для профессиональной реализации ветеранов в финансовом секторе и повышения осведомленности работников финансовой отрасли, ветеранов и их семей относительно государственных программ поддержки.

Событие произошло во время регулярной встречи руководства НБУ и 30 крупнейших банков, посвященной теме безбарьерности в финансовом секторе.

Во встрече приняла участие министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, которая очертила ключевые направления государственной ветеранской политики. Она подчеркнула важность поддержки со стороны банковского сектора в реализации стратегии ветеранской политики до 2030 года.

Речь шла о внедрении стандартов физической и ментальной реабилитации, а также программ, которые помогают ветеранам и ветеранкам найти новые профессии и вернуться к активной жизни.

Кроме того, НБУ и банковская система присоединяются к Национальной неделе безбарьерности, которая впервые проводится в Украине с 19 по 25 мая 2025 года в рамках Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, еще 74 ветерана и вторые из их супругов признаны победителями шестой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты. Они получат 37 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. От старта программы "Власна справа" грантерами стали более 1500 ветеранов и членов семей участников боевых действий.