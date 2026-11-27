Национальный банк Украины (НБУ) выпустил памятную серебряную монету "С миром в сердце. Иоанн Павел II" номиналом 10 гривен. Ее введение в обращение приурочено к 25-летию визита Папы Римского в Украину.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

На аверсе монеты изображены силуэты двух фигур, обнимающихся в знак примирения и взаимного прощения. Одна из них держит оливковую ветвь – символ мира.

По кругу размещены надписи на украинском и польском языках: "Прощаем и просим прощения".

На реверсе изображен портрет Папы Римского Иоанна Павла II с поднятой в жесте благословения рукой. На фоне размещен стилизованный силуэт голубя, а по кругу – светское и папское имена понтифика на украинском и польском языках.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Для украшения использована цветная печать.

Автором дизайна монеты является Владимир Таран, скульптором – Владимир Атаманчук. Тираж монеты составляет 3000 штук.

Где купить памятную монету

Монета будет доступна в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах.

Информацию о начале продаж обнародуют на их сайтах.

Напомним, 20 ноября НБУ ввел в обращение серебряную монету "Архистратиг Михаил" номиналом в 10 гривен. Ее изготовили из серебра 999 пробы с элементами позолоты. Тираж монеты – до 15 тыс. штук.