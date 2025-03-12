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Национальный банк разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора: что известно

Национальный банк разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора: что известно
Фото: НБУ

Национальный банк, выполняя свои полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, предлагает внедрить единый подход к ее защите в финансовом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Предложения Нацбанка

Регулятор планирует установить:

  • порядок отнесения объектов банков, предоставлятелей небанковских финансовых услуг, а также операторов платежных систем и технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры, находящимся под наблюдением НБУ;
  • методику определения процедуры и критериев для отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора в одну из категорий критичности;
  • порядок разработки паспортов безопасности объектов критической инфраструктуры финансового сектора.

Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Реализация этих новаций:

  • будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;
  • обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;
  • будет способствовать совершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе

Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "О критической инфраструктуре финансового сектора", который предлагается для общественного обсуждения.

Этот документ должен утвердить:

  • Положение о критической инфраструктуре финансового сектора;
  • Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины.

Напомним, НБУ отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

Автор:
Ольга Опенько