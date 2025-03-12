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Национальный банк разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора: что известно
Национальный банк, выполняя свои полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, предлагает внедрить единый подход к ее защите в финансовом секторе.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Предложения Нацбанка
Регулятор планирует установить:
- порядок отнесения объектов банков, предоставлятелей небанковских финансовых услуг, а также операторов платежных систем и технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры, находящимся под наблюдением НБУ;
- методику определения процедуры и критериев для отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора в одну из категорий критичности;
- порядок разработки паспортов безопасности объектов критической инфраструктуры финансового сектора.
Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Реализация этих новаций:
- будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;
- обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;
- будет способствовать совершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе
Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "О критической инфраструктуре финансового сектора", который предлагается для общественного обсуждения.
Этот документ должен утвердить:
- Положение о критической инфраструктуре финансового сектора;
- Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины.
Напомним, НБУ отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.