Национальный банк разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора: что известно

Национальный банк, выполняя свои полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, предлагает внедрить единый подход к ее защите в финансовом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Предложения Нацбанка

Регулятор планирует установить:

порядок отнесения объектов банков, предоставлятелей небанковских финансовых услуг, а также операторов платежных систем и технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры, находящимся под наблюдением НБУ;

методику определения процедуры и критериев для отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора в одну из категорий критичности;

порядок разработки паспортов безопасности объектов критической инфраструктуры финансового сектора.

Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Реализация этих новаций:

будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;

обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;

будет способствовать совершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе

Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "О критической инфраструктуре финансового сектора", который предлагается для общественного обсуждения.

Этот документ должен утвердить:

Положение о критической инфраструктуре финансового сектора;

Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины.

Напомним, НБУ отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.