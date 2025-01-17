Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о выезде за границу военнообязанных (ФОТО)

Полиция проводит 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Следственные действия происходят одновременно на территории 19 областей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отметили, что незаконные пересечения границы совершаются путем мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.

Полицейские при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора начали обыски на территории 19 регионов у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Подробности в полиции пообещали обнародовать по завершении следственных действий.

В начале января оперативники департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции провели более 600 одновременных обысков в рамках первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин из Украины.