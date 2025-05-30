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"Нафтогаз" и Orlen договорились о совместных проектах в сфере добычи и восстановления инфраструктуры

Нефтегаз
Украина и Польша расширяют энергетическое партнёрство. / Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" и польская Orlen Group подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере добычи, разработки месторождений, восстановления энергетической инфраструктуры и реализации совместных проектов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр "Нафтогаз-Украина".

О меморандуме

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества, в частности:

  • в области добычи и разработки месторождений;
  • восстановление разрушенной инфраструктуры;
  • реализации потенциальных совместных проектов

Стороны также обсудили вопросы поставок газа, нефтепродуктов и расширения трансграничного сотрудничества.

"Верю в вывод сотрудничества наших компаний на принципиально качественный уровень. Спасибо польским партнерам и лично CEO ORLEN Иренеушу Фонфари за конструктивный диалог и искреннюю поддержку Украины", — отметил глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Фото 2 — "Нафтогаз" и Orlen договорились о совместных проектах в сфере добычи и восстановления инфраструктуры
Справка:

Orlen – польская компания, занимающаяся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций.

Украина готовится к импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

"Нафтогаз" уже начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 "Нафтогаз" планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Автор:
Ольга Опенько