"Нафтогаз" отчитался об увеличении прибыли: сколько заработали

За 9 месяцев 2024 года чистая консолидированная прибыль Группы " Нафтогаз " составила 23,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 15,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что консолидированная операционная прибыль компании за 9 месяцев 2024 года достигла 32,4 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 25,2 млрд грн.

Сообщается, что "Нафтогаз" продолжает стабильно добывать углеводороды и снабжать природным газом почти 12,4 миллиона домохозяйств, и среди прочего продолжает поставлять газ по фиксированному тарифу в условиях действия ПСО.

Кроме того, компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: в январе-ноябре по итогам своей деятельности предприятия Группы уплатили в государственный бюджет Украины на сумму более 80 млрд грн.

"Предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают бесперебойно работать на все текущие вызовы. Мы обеспечиваем стабильность роста добычи углеводородов и улучшаем финансовые показатели. Спасибо всей команде за такие результаты", — отметил Роман Чумак, который временно осуществляет полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Заметим, что предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают увеличивать добычу газа. За 11 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.