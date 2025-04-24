"Нафтогаз" закупил еще 100 млн куб. м газа у польской компании Orlen

НАК " Нафтогаз Украины" и польская компания Orlen, являющаяся одной из крупнейших нефтяных корпораций Центральной и Восточной Европы, подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG).

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа от компании Orlen уже составляет 300 млн кубометров.

Как сообщается, газ будет поставляться из США, будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйске (Польша) и будет транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.

"Эта поставка еще больше укрепляет энергетическое партнерство между нашими компаниями и способствует обеспечению надежного ресурса для украинских потребителей. Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты — важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и гарантированию энергетической стабильности страны", — подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Сейчас "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.