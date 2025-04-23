Наличные поступления в кассы банков в этом году уже составили 712,6 млрд грн

В I квартале 2025 года объемы кассовых оборотов банков выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 712,6 млрд грн по поступлениям наличных денег в касс банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Выдача наличных денег из касс банков за период выросла на 8,4%, достигнув 703,5 млрд грн.

В I квартале 2025 года наибольшие объемы наличных из касс банков были использованы для следующих операций:

86,1% — операции клиентов с платежными картами;

3,8% — приобретение иностранной валюты у клиентов;

3,4% — подкрепление операторов почтовой связи.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка – 29,3%;

операции клиентов с использованием платежных карт – 22,4%;

поступления от продаж иностранной валюты – 20,5%;

выручка от всех видов услуг – 13,3%.

Напомним, по данным Национального банка Украины, за январь-октябрь 2024 года банки ввезли в Украину наличной валюты на сумму $12,88 млрд, что на 81,4% больше, чем за тот же период 2023 года.