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Наличные поступления в кассы банков в этом году уже составили 712,6 млрд грн
В I квартале 2025 года объемы кассовых оборотов банков выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 712,6 млрд грн по поступлениям наличных денег в касс банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Выдача наличных денег из касс банков за период выросла на 8,4%, достигнув 703,5 млрд грн.
В I квартале 2025 года наибольшие объемы наличных из касс банков были использованы для следующих операций:
- 86,1% — операции клиентов с платежными картами;
- 3,8% — приобретение иностранной валюты у клиентов;
- 3,4% — подкрепление операторов почтовой связи.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка – 29,3%;
- операции клиентов с использованием платежных карт – 22,4%;
- поступления от продаж иностранной валюты – 20,5%;
- выручка от всех видов услуг – 13,3%.
Напомним, по данным Национального банка Украины, за январь-октябрь 2024 года банки ввезли в Украину наличной валюты на сумму $12,88 млрд, что на 81,4% больше, чем за тот же период 2023 года.