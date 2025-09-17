Налоговая назвала отрасли, которые обеспечивают наибольшее количество поступлений в бюджет

За январь-август 2025 года почти 35% налоговых поступлений в бюджет обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, перерабатывающая промышленность обеспечила 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля – 16,7%.

Карнаух подчеркнула, что эти отрасли уверенно удерживают лидерство с начала года.

В топе также:

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,6%;

финансовая и страховая деятельность – 10%.

Наибольшая динамика по уплате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность – +32,3% (+59,9 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – +29,2% (+52,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +29,1% (+36,5 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – +33,1% (+20,9 млрд. гривен).

"Это весомый вклад в финансовую устойчивость страны", – добавила Карнаух.

Добавим, по данным ГНС, более трети всех налоговых поступлений в первом полугодии обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля.

Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, в августе – 100,1%.