Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая назвала отрасли, которые платят больше всего налогов в бюджет

налоги
Предприятия перерабатывающей промышленности и торговли – лидеры уплаты налогов / Depositphotos

Промышленность и торговля продолжают удерживать лидерство в налоговых поступлениях в бюджет.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

По его словам, в январе — апреле 2025 именно предприятия перерабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли обеспечили наибольшую долю поступлений в бюджет Украины. Каждая отрасль по 17,2%.

Среди лидеров также:

  • государственное управление и оборона – 11,8 %;
  • обязательное социальное страхование – 11,8%;
  • финансовая и страховая деятельность – 9,6%.

В каких отраслях наибольший рост

Наибольший рост оплаты за январь – апрель 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года в следующих областях:

  • перерабатывающая промышленность – рост на 43,4% (+34 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 30,8% (+26,3 млрд грн);
  • государственное управление и оборона – на 30,4% (+17,8 млрд грн);
  • обязательное социальное страхование – на 30,4% (+17,8 млрд грн); -
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 43,5% (+12,5 млрд грн).

"Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд", – добавил глава ГНС.

В настоящее время ДПС демонстрирует стойкое   перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По итогам четырех месяцев 2025 года привлечены дополнительные 46,2 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько