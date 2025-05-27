Налоговая назвала отрасли, которые платят больше всего налогов в бюджет

Промышленность и торговля продолжают удерживать лидерство в налоговых поступлениях в бюджет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

По его словам, в январе — апреле 2025 именно предприятия перерабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли обеспечили наибольшую долю поступлений в бюджет Украины. Каждая отрасль по 17,2%.

Среди лидеров также:

государственное управление и оборона – 11,8 %;

обязательное социальное страхование – 11,8%;

финансовая и страховая деятельность – 9,6%.

В каких отраслях наибольший рост

Наибольший рост оплаты за январь – апрель 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года в следующих областях:

перерабатывающая промышленность – рост на 43,4% (+34 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 30,8% (+26,3 млрд грн);

государственное управление и оборона – на 30,4% (+17,8 млрд грн);

обязательное социальное страхование – на 30,4% (+17,8 млрд грн); -

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 43,5% (+12,5 млрд грн).

"Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд", – добавил глава ГНС.

В настоящее время ДПС демонстрирует стойкое перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По итогам четырех месяцев 2025 года привлечены дополнительные 46,2 млрд грн.