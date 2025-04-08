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Налоговые поступления от группы "Параллель" в 2024 году превысили 1,7 млрд грн
В 2024 году группа компаний "Параллель" направила более 1,7 млрд грн налоговых платежей в разные бюджеты, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Об АЗК Parallel
В результате российской агрессии сеть АЗК Parallel понесла существенный ущерб: около трети заправочных комплексов были разрушены или оккупированы, а еще одна треть находится вблизи зоны боевых действий. Несмотря на это, в 2024 году компания активно развивает свою сеть АЗК в Киеве и центральном регионе Украины.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать нашу страну и помочь нашим защитникам. В это непростое время деятельность компании имеет значение не только для экономики, но и для победы. Каждый уплаченный налог — это вклад в общую борьбу за будущее Украины", — отметил Александр Дубинин, владелец и генеральный директор компании "Параллель".
В рамках своей стратегии компания "Параллель" активно развивает сеть, в частности, возводя и открывая новые собственные АЗК, а также расширяя партнерские программы, что позволяет увеличить количество заправок, работающих под маркой Parallel.
Справка:
К началу войны сеть под ТМ Parallel насчитывала 132 автозаправочных станции.
Из-за полномасштабного вторжения компания потеряла или приостановила работу большого числа своих объектов.
Под брендом Parallel работает 61 автозаправочный комплекс, расположенный в Днепропетровской, Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Запорожской областей.
Компания "Параллель" является членом Нефтегазовой Ассоциации Украины, объединяющей участников, заинтересованных в прозрачном и устойчивом развитии нефтегазового рынка Украины.
На сегодняшний день в состав Ассоциации входят ведущие оптовые, розничные, добывающие и перерабатывающие предприятия, представляющие национальный, международный, частный и государственный бизнес, среди которых: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украина, SOCAR, KLO, Parallel, UPG, "Укрнафта" и "Укргаздобыча".