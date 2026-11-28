- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
НАПК выявило нарушения в декларациях чиновников более чем на 3,5 млрд грн: кто лидирует
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за январь – октябрь 2026 года выявило нарушения в декларациях чиновников более чем на 3,5 млрд грн. Наибольшее количество деклараций с нарушениями было зафиксировано среди представителей органов местного самоуправления и Национальной полиции.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение НАПК.
За десять месяцев агентство завершило 764 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения были установлены в 758 декларациях, или более 99% проверенных.
В частности, в 429 декларациях выявили признаки недостоверного декларирования более чем на 3,065 млрд грн, в 11 – признаки необоснованности активов более чем на 49 млн грн, еще в 12 – признаки незаконного обогащения более чем на 426 млн грн.
У кого из чиновников выявили больше всего нарушений
Наибольшее количество деклараций с выявленными нарушениями зафиксировали среди следующих категорий декларантов:
- представители органов местного самоуправления – 176;
- работники Национальной полиции – 28;
- представители областных и районных государственных администраций – 21;
- работники государственных предприятий – 18;
- представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) – 18;
- работники коммунальных предприятий – 15;
- представители таможенной и налоговой служб – 13;
- представители судебной системы – 11;
- работники Государственной миграционной службы – 11;
- работники ГСЧС – 10.
Также нарушение было установлено в восьми декларациях представителей Национальной гвардии и восьми декларациях работников региональных сервисных центров МВД.
Наибольшие суммы нарушений, выявленных НАПК в октябре
У главного врача и депутата Хмельницкого областного совета выявили признаки незаконного обогащения более чем на 235 млн грн. Общие денежные активы должностной лица и ее мужа превышали 241 млн. грн., тогда как их совокупный официальный доход составил 7,4 млн. грн.
В декларации военнослужащего Ровенского областного ТЦК и СП установили признаки недостоверного декларирования более чем на 83 млн грн. Чиновник не смог подтвердить происхождение задекларированных денежных активов более чем на $2,9 млн. Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование.
У начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии выявили признаки незаконного обогащения более чем на 19,6 млн грн и недостоверного декларирования на 22,9 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование.
У бывшего начальника Самаровского районного ТЦК и СП установили признаки необоснованности активов более чем на 7,5 млн грн. Речь идет о доме в Днепропетровской области стоимостью почти $200 тыс., оформленном на другого человека. Материалы передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
В декларации судьи Верховного Суда за 2025 год выявили признаки недостоверных сведений более чем на 2,1 млн грн.
В каких областях обнаружили наибольшую долю нарушений
По доле деклараций с подтвержденными нарушениями среди проверенных лидируют:
- Волынская область – 92%;
- Житомирская область – 79%;
- Херсонская область – 78%;
- Хмельницкая область – 77%;
- Днепропетровская область – 76%;
- Черновицкая область – 73%.
В Киеве соответствующий показатель составил 38% – нарушение было установлено в 82 из 215 проверенных деклараций.
Сколько дел по декларированию рассматривают суды
По данным НАПК, сейчас на рассмотрении судов находятся 73 обвинительных акта по недостоверному декларированию и три – по незаконному обогащению.
В агентстве отмечают, что выявление признаков правонарушения во время проверки декларации не означает доказательства вины должностного лица. Окончательное решение о виновности личности принимает суд.
Напомним, по состоянию на середину ноября 2026 года в Украине насчитывалось по меньшей мере 468,9 тыс. скрытых деклараций должностных лиц. Больше таких документов среди военнослужащих ВСУ и работников Национальной полиции.