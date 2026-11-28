Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за январь – октябрь 2026 года выявило нарушения в декларациях чиновников более чем на 3,5 млрд грн. Наибольшее количество деклараций с нарушениями было зафиксировано среди представителей органов местного самоуправления и Национальной полиции.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение НАПК.

За десять месяцев агентство завершило 764 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения были установлены в 758 декларациях, или более 99% проверенных.

В частности, в 429 декларациях выявили признаки недостоверного декларирования более чем на 3,065 млрд грн, в 11 – признаки необоснованности активов более чем на 49 млн грн, еще в 12 – признаки незаконного обогащения более чем на 426 млн грн.

У кого из чиновников выявили больше всего нарушений

Наибольшее количество деклараций с выявленными нарушениями зафиксировали среди следующих категорий декларантов:

представители органов местного самоуправления – 176;

работники Национальной полиции – 28;

представители областных и районных государственных администраций – 21;

работники государственных предприятий – 18;

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) – 18;

работники коммунальных предприятий – 15;

представители таможенной и налоговой служб – 13;

представители судебной системы – 11;

работники Государственной миграционной службы – 11;

работники ГСЧС – 10.

Также нарушение было установлено в восьми декларациях представителей Национальной гвардии и восьми декларациях работников региональных сервисных центров МВД.

Наибольшие суммы нарушений, выявленных НАПК в октябре

У главного врача и депутата Хмельницкого областного совета выявили признаки незаконного обогащения более чем на 235 млн грн. Общие денежные активы должностной лица и ее мужа превышали 241 млн. грн., тогда как их совокупный официальный доход составил 7,4 млн. грн.

В декларации военнослужащего Ровенского областного ТЦК и СП установили признаки недостоверного декларирования более чем на 83 млн грн. Чиновник не смог подтвердить происхождение задекларированных денежных активов более чем на $2,9 млн. Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование.

У начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии выявили признаки незаконного обогащения более чем на 19,6 млн грн и недостоверного декларирования на 22,9 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование.

У бывшего начальника Самаровского районного ТЦК и СП установили признаки необоснованности активов более чем на 7,5 млн грн. Речь идет о доме в Днепропетровской области стоимостью почти $200 тыс., оформленном на другого человека. Материалы передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

В декларации судьи Верховного Суда за 2025 год выявили признаки недостоверных сведений более чем на 2,1 млн грн.

В каких областях обнаружили наибольшую долю нарушений

По доле деклараций с подтвержденными нарушениями среди проверенных лидируют:

Волынская область – 92%;

Житомирская область – 79%;

Херсонская область – 78%;

Хмельницкая область – 77%;

Днепропетровская область – 76%;

Черновицкая область – 73%.

В Киеве соответствующий показатель составил 38% – нарушение было установлено в 82 из 215 проверенных деклараций.

Сколько дел по декларированию рассматривают суды

По данным НАПК, сейчас на рассмотрении судов находятся 73 обвинительных акта по недостоверному декларированию и три – по незаконному обогащению.

В агентстве отмечают, что выявление признаков правонарушения во время проверки декларации не означает доказательства вины должностного лица. Окончательное решение о виновности личности принимает суд.

Напомним, по состоянию на середину ноября 2026 года в Украине насчитывалось по меньшей мере 468,9 тыс. скрытых деклараций должностных лиц. Больше таких документов среди военнослужащих ВСУ и работников Национальной полиции.