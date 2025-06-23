Нардеп Дмитрук и Онищенко, кинопродюсер Ряшин: против кого Зеленский ввел новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях, направленных против физических и юридических лиц, ведущих деятельность на временно оккупированных территориях и сотрудничающих с российскими оккупантами. В список, в частности, попали беглые нардепы Артем Дмитрук и Александр Онищенко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, в список попали те, кто "помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации и платят налоги оккупанту".

"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб – будем реагировать принципиально", — подчеркнул президент.

Он пообещал новые санкционные решения в ближайшее время. Также Зеленский заявил о намерении полностью синхронизировать украинские санкции с ограничениями международных партнеров и заблокировать все схемы, способствующие оккупанту.

"Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто избрал Россию и войну", — подчеркнул он.

Кто в новом санкционном списке

В новый список санкций попали 13 человек и 8 компаний, из которых 6 зарегистрированы на Кипре, а еще 2 — в России.

Под санкции, в частности, попал исключенный из фракции "Слуга Народа" бывший народный депутат Украины Артем Дмитрук, выехавший в августе 2024 года из Украины.

Кроме того, санкции ввели против украинского продюсера и президента кинокомпании Star Media Владислава Ряшина.

Также в новый список попал эксдепутат Александр Онищенко, ныне живущий и работающий в ЕС.

Указом введены санкции против бизнес-партнеров владельца издания "Украинская правда" Томаша Фиалы и связанной с ним компании, которая обвинялась в работе в аннексированном Крыму. Речь идет об эстонце Хилларе Тедере и компании Arricano Real Estate РLC. Против самого Фиалы санкции не введены.

Напомним, 20 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое вводит санкции против 56 физических и 55 юридических лиц. В частности, ограничения относятся к тем, кто причастен к разработке и производству российских беспилотников, а также тем, кто помогает обходить уже наложенные санкции.