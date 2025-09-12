Запланована подія 2

Нарушения в тендере на ремонт моста в Киеве: БЭБ предотвратило растрату 49 млн грн

Мост Метро
БЭБ выявило нарушение в закупке на ремонт моста/БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) предотвратило нарушения во время тендера на ремонт одного из пешеходных мостов в Киеве, стоимость которого составила 49 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Территориального управления БЭБ в Киеве, мониторя публичные закупки, выявили нарушения в тендерной документации.

Закупка предусматривала противоаварийные меры и ремонт железобетонных плит правобережных эстакад мостового перехода. Соответствующий тендер был объявлен коммунальным предприятием города Киева.

Аналитики БЭБ установили, что один из участников торгов нарушил требования, что создавало риски неэффективного использования бюджетных средств. В ответ на это Бюро направило заказчику рекомендательное письмо с перечнем выявленных рисков.

Учитывая замечания БЭБ, коммунальное предприятие решило отклонить предложение участника-нарушителя. Это позволило предотвратить возможные убытки и обеспечить соблюдение законодательства в сфере публичных закупок.

Напомним, 23 августа в Киеве на Подольском мостовом переходе полностью открыли движение по всем полосам в обоих направлениях. Для движения доступны 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкого до Русановских садов, а дальше – по 2 полосы.

Автор:
Татьяна Бессараб