Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, заявив, что помощь Киеву "лишь продолжает страдание".

Как пишет Dilo, об этом Фицо сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Словакия не присоединялась и к предыдущему кредиту для Украины от ЕС на 90 миллиардов евро, и менять позицию не собирается.

Фицо утверждает, что ЕС политически "шантажирует" Словакию, увязывая вопросы кредита с утверждением общеевропейского бюджета на 2028-2034 годы.

"Нас ждет серьезная дискуссия не только о бюджете ЕС на 2028–2034 годы, а прежде всего о новом 45-миллиардном кредите Украине. То, что будет происходить вокруг нового кредита для Украины, не будет слишком приятным. В любом случае я считаю примечательным, что в то время, когда намечаются финансовые миллиарды евро для финансирования войны в Украине и, конечно, поручиться за весь кредит, поскольку знает, что Украина не вернет из него ни одного цента, равно как и из того 90-миллиардного кредита", - подчеркнул премьер-министр Словакии.

В то же время, он отметил, что считает нецелесообразным участие в кредитовании Украины, поскольку такая поддержка "только продолжает страдания".

"Скажем себе честно: речь идет не о каких-то кредитах, а о подарках. Словакии никто не может ничем упрекнуть — мы оказываем Украине гуманитарную помощь, как только можем. Однако я не вижу никаких оснований, почему мы должны участвовать в военном кредите Украине, который только продолжает страдание", - подчеркнул Фицо.

Ранее Фицо заявлял о готовности использовать право вето при принятии бюджета Европейского Союза, если от Братиславы потребуют поддержать новый заем Украины.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.