Научная работа Минобороны Украины о ИИ признана одной из лучших в НАТО

Научная работа подразделения Министерства обороны Украины об искусственном интеллекте (ИИ) в боевых системах вошла в десятку лучших работ на предстоящей конференции НАТО ICMCIS 2025. Это впервые Украина достигает столь высокого признания на конференции такого уровня.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Украина впервые представляла свои научные достижения на мероприятии такого уровня, ведь с 1 марта 2025 года официально является партнером Научно-технической организации НАТО (STO) в рамках Расширенного научно-технического партнерства (STEP).

Прорывная технология ИИ

В своей совместной научной работе Центр инноваций и Украинский католический университет продемонстрировали, как искусственный интеллект может самостоятельно учиться обрабатывать данные из беспилотников в реальном времени. Эта передовая технология позволяет эффективно обнаруживать и отслеживать военную технику, даже если изображение из недорогих БпЛА имеет низкое качество, что открывает новые возможности для тактической разведки и улучшения ситуационной осведомленности.

В работе были продемонстрированы промежуточные этапы развития технологии по состоянию на 2024 год.

Международное признание

Научный труд отобрали для выступления на конференции из более чем 90 мировых заявок после слепого рецензирования от трех независимых экспертов, а также оценили в ТОП-10 работ, представленных на ICMCIS 2025. По итогам конференции статью опубликуют в международном издании IEEE Xplore – одном из самых влиятельных технологий.

"Признание украинской работы об искусственном интеллекте на международном уровне подтверждает способность нашей страны создавать технологии мирового класса. А также доказывает, что Украина имеет огромный научный потенциал, который можно использовать для усиления обороноспособности страны", – отметила замминистра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Ранее Минобороны представило свои цифровые инновации и оборонные технологии в London Defence Conference. В частности, была продемонстрирована боевая система DELTA и искусственный интеллект Avengers, способный обнаруживать 70% вражеской техники на видео только за 2,2 секунды на одну цель.