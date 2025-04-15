- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Назначен еще один рейс поезда Киев — Днепр на Пасху: что известно
“Укрзализныця” назначила еще один рейс дополнительного поезда №220/219 сообщением Киев – Днепр – Киев на 19 апреля. Решение было принято с учетом повышенного спроса пассажиров на этом направлении.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Что известно о графике
- Поезд отправляется из Киева в 13:44 и прибывает в Днепр в 21:00.
- В обратном направлении – из Днепра в 08:15 с прибытием в Киев в 16:17.
Напомним, ранее этот дополнительный рейс уже был запланирован на 18 и 21 апреля.
Билеты уже можно приобрести:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
О дополнительных рейсах на Пасху
К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев — Луцк — Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.
Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.