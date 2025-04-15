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Назначен еще один рейс поезда Киев — Днепр на Пасху: что известно

УЗ, поезд
19 апреля будет курсировать дополнительный поезд между Киевом и Днепром. / Укрзалізниця

“Укрзализныця” назначила еще один рейс дополнительного поезда №220/219 сообщением Киев – Днепр – Киев на 19 апреля. Решение было принято с учетом повышенного спроса пассажиров на этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о графике

  • Поезд отправляется из Киева в 13:44 и прибывает в Днепр в 21:00.
  • В обратном направлении – из Днепра в 08:15 с прибытием в Киев в 16:17.

Напомним, ранее этот дополнительный рейс уже был запланирован на 18 и 21 апреля.

Билеты уже можно приобрести:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте   booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

О дополнительных рейсах на Пасху

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс   скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев — Луцк — Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.

Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.

Автор:
Ольга Опенько