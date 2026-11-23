Делегация Национального банка Украины во главе с главой НБУ Андреем Пышным отбыла с рабочим визитом за границу в Великобританию, Германию и Турцию, в том числе для подготовки и участия в слушаниях по делу эксвладельцев национализированного Сенс Банка (ранее Альфа Банк) компании ABH Holdings SA против Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что делегация НБУ проведет консультации с юридическими советниками в рамках подготовки к слушаниям по делу ABHH против Украины и в дальнейшем примет участие в заседаниях международного арбитража по этому делу.

Суть дела

Отметим, что связанная с "Альфа-Групп" компания ABHH 29 декабря 2023 года подала запрос в ICSID на арбитраж и исковое заявление против Украины на сумму свыше $1 млрд, требуя полной компенсации за экспроприацию Сенс Банка путем принудительной национализации.

"Альфа Банк" с декабря 2022 года переименовался в Сэнс Банк.

Сенс Банк национализировали в июле 2023 года. Регулятор решил вывести его с рынка, но предложил принять в этом участие правительству, на что тот и согласился, выкупив финучреждение за символическую 1 гривну, как это было предусмотрено специально принятым к этому закону.

Основными акционерами ABHH являются российские олигархи Михаил Фридман – 32,8632%, Петр Авен – 12,4018% и Андрей Косогов – 40,9614%, по долям которых Нацбанк еще в апреле 2022 года назначил доверенным лицом эксминистра финансов Болгарии Симеона. Миноритарными акционерами Сен Банка к национализации, согласно структуре капитала холдинга, были The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% и итальянский Unicredit spa – 9,9%.

ABH Holdings в июне 2023 года выступила против национализации банка, заявив, что уже договорилась о продаже 75,6% акций финучреждения инвестору без получения денег самими подсанкционными акционерами.

Сообщалось, что такая заявка поступила в Национальный банк Украины от кипрской Karswell Limited, номинального владельца 43,75% акций польского Plus Bank. При этом отмечалось, что НБУ получил неполный пакет документов для согласования такого соглашения , которое так и не состоялось.

Согласно информации Международного центра по разрешению инвестиционных споров (ICSID) и процедурному приказу сформированного по делу трибунала, слушания начнутся 30 ноября в Стамбуле. Этот город предложила сторона истца.

Перед этим, 12 мая 2025 года, трибунал удовлетворил просьбу Украины и, несмотря на несогласие истца, принял решение о бифуркации – рассмотрение дела в два этапа. Сейчас речь идет о рассмотрении первого вопроса юрисдикции и ответственности, тогда как вопрос оценки убытков (quantum) вынесен в отдельный этап, который состоится только в случае признания юрисдикции трибунала. Уже тогда был обновлен процессуальный календарь, согласно которому трибунал доступен для слушания юрисдикции и ответственности в течение недель с 30 ноября, 7 декабря и 14 декабря 2026 года.