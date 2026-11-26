Национальный банк Украины обновил процедуру планирования выездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают пересмотр риск-ориентированного подхода к планированию проверок и внедрению нового механизма утверждения их годового плана.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Обновление направлено на усовершенствование подходов к риск-ориентированному планированию выездного мониторинга.

В частности, регулятор урегулировал внутренние организационные процедуры планирования таких мер, закрепив их в отдельном распорядительном акте.

Как изменится утверждение плана мониторинга

Одним из ключевых новшеств стало изменение процедуры утверждения годового плана выездного мониторинга.

Теперь его будут утверждать решением Правления Национального банка после предварительного согласования Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Таким образом НБУ формализовал механизм согласования и утверждения плана мониторинга на уровне соответствующих органов регулятора.

Когда заработают новые правила

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 23 ноября 2026 г. №133 "Об утверждении Изменений в Положение о проведении выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры".

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ применил санкции к четырем финансовым учреждениям, обнаружив нарушения в работе ломбарда и трех финансовых компаний. Тогда регулятор издал требования об устранении нарушений ломбарда "Орион-Т" и финансовой компании "Конкорд Факторинг", вынес письменную оговорку компании "Веллфин" и остановил отдельный вид операций "Кредит Касса".