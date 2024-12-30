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НБУ обнародовал план выездных проверок на 2025 год

НБУ обнародовал план выездных проверок на 2025 год
Иллюстрация: НБУ

Национальный банк Украины обнародовал годовой план выездных проверок по финансовому мониторингу, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2025 год.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Целью проверок является обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями норм законодательства, в частности, в сфере борьбы с отмыванием средств, валютного контроля и применения санкционных ограничений.

Согласно документу проверки охватят семь банков и девять финансовых учреждений.

Банки, подлежащие проверкам :

  • I квартал: МТБ банк (ЕГРПОУ 21650966) и МИБ (ЕГРПОУ 35810511);
  • II квартал: Банк "Южный" (ЕГРПОУ 20953647), Сбербанк (ЕГРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЕГРПОУ 09806443);
  • III квартал: Райффайзен банк (ЕГРПОУ 14305909);
  • IV квартал: банк "Аавангард" (ЕГРПОУ 38690683).

Финансовые учреждения под надзором НБУ :

  • I квартал: финансовая компания "УПР" (ЕГРПОУ 37973023), страховая компания "ПЗУ Украина" (ЕГРПОУ 20782312);
  • II квартал: финансовая компания "Фард стандарт" (ЕГРПОУ 39373312);
  • III квартал: финансовая компания "Контрактовый дом" (ЕГРПОУ 35442539), финансовая компания "Свифт гарант" (ЕГРПОУ 39859339), страховая компания "ВУСО" (ЕГРПОУ 31650052);
  • IV квартал: финансовая компания "МБК" (ЕГРПОУ 37973945), кредитные компании "Ай ломбард" (ЕГРПОУ 44916262) и "1 Безопасное агентство необходимых кредитов" (ЕГРПОУ 39861924).

Согласно сообщению, проверки будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода, учитывающего оценку рисков в деятельности банков и финансовых учреждений.

Годовой план обнародован в соответствии с требованиями Положения о надзоре в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и санкций, утвержденного постановлением НБУ №90 (в редакции от 2024 года).

Национальный банк осуществляет перманентный контроль над всеми финансовыми учреждениями. В 2024 году НБУ должен был провести проверку 27 банков.

Автор:
Татьяна Гойденко