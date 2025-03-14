НБУ отозвал лицензию у страховщика: в чем дело

Национальный банк Украины принял решение о применении меры влияния к ОДО СК "Альфа-Гарант" в виде отзыва лицензии.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Об инспекционной проверке

По результатам плановой инспекционной проверки страховой компании "Альфа-Гарант", проведенной Национальным банком в сентябре – ноябре 2024 года, был выявлен факт осуществления рисковой деятельности, что может угрожать интересам страхователей и/или других кредиторов по следующим признакам:

два случая за год недоформирования технических резервов более чем на 10%;

неотражение или искажение данных в информационных системах страховщика, превышающих 10% от отчетных данных и 20% от минимального капитала, являются нарушениями согласно требованиям законодательства Украины.

Выявление фактов рисковой деятельности страховщика, угрожающего интересам страхователей или других кредиторов, является основанием для отзыва лицензии в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Акты Национального банка вступают в силу со дня обнародования на официальном Интернет-представительстве НБУ.

О мере воздействия

Следовательно, решение о применении меры влияния вступает в силу 13 марта 2025 года, дня его обнародования.

С момента вступления в силу решения об отзыве лицензии, ОДО СК "Альфа-Гарант" теряет право:

заключать новые договоры или продлевать действующие договоры на предоставление страховых услуг по классу (классу) страхования, указанного в отозванной лицензии;

заключать новые договоры или вносить изменения в существующие, если это приводит к увеличению обязательств страховщика перед клиентами по указанному классу (классам) страхования.

Национальный банк Украины 13 марта 2025 принял решение о назначении временной администрации в ОДО СК "Альфа-Гарант" и отстранении органов управления компании от управления обществом.

После принятия решения временный администратор должен немедленно приступить к выполнению своих обязанностей в соответствии со статьями 57–60 Закона Украины "О страховании".

Руководствуясь требованиями закона Украины "О страховании", Национальный банк принял решение о запрете ОДО СК "Альфа-Гарант" совершать любые расходные операции по счетам, кроме необходимых для выполнения обязанностей временного администратора, а также о запрете операций с имуществом.

Решение о назначении временной администрации вступает в силу со дня его доведения до сведения ОДО СК "Альфа-Гарант".

Напомним, Национальный банк Украины в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Регулятор оштрафовал ПриватБанк на 10 миллионов гривен.

Добавим, на основании собственных заявлений НБУ отозвал лицензии семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.