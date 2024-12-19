НБУ презентовал новую памятную монету "Новогодняя игрушка"

19 декабря Национальный банк Украины представил новую памятную монету под названием "Новогодняя игрушка". Презентацию провел глава НБУ Андрей Пышный, отметив ее символическое значение.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Дизайн монеты

Памятная монета "Новогодняя игрушка" изготовлена из серебра номиналом 10 гривен. Ее уникальный дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

На аверсе монеты изображены изящные снежинки, символизирующие традиционную зимнюю отделку. На реверсе находится современная рождественская композиция: в центре – елка с Вифлеемской звездой, а вокруг нее колядники поют рождественские песни.

Среди персонажей композиции – образ воина, олицетворяющий украинских защитников, мечтающих вернуться домой на праздники.

"Самая заветная мечта каждого из нас, чтобы защитники и защитницы Украины имели возможность вернуться домой, в круг родных и близких. (…) И на новой монете мы также символически изобразили военных, которым благодарим каждый день. Мы ждем их возвращения, хотим, чтобы они были рядом с нами. Великолепный.

Монета украшена эмалью и местной позолотой. Тираж изделия составляет до 10 тысяч штук.

Как купить монету

С 20 декабря 2024 г. монету можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ. Первая часть тиража будет доступна для заказа завтра.

Последующая реализация монет через банки-дистрибьюторы начнется после отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором. Информацию о доступности монет у дистрибьюторов можно найти на их официальных сайтах.

Напомним, летом НБУ ввел в обращение памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Украинский хлопок. Аист-100". А в декабре НБУ вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерниках, выпустил памятные монеты "Ни шар, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины.