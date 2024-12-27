НБУ презентовал памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом в 10 гривен, изготовленную из серебра 999 пробы. Эта монета продолжает традицию использования образа Архистратига Михаила, которого украинцы считают покровителем победителей, борющихся за праведное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Дизайн монеты

Аверс: На фоне паттерна из маскировочного рисунка ММ-14 (известного как "Украинский пиксель") изображен лавровый венок, символизирующий славу и победу.

Реверс: На зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила, а по бокам – стилизованные силуэты воинов ВСУ, вертолеты и противотанковые ежи. По кругу монеты отчеканена строка из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки": "…За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила". Для надписи использован шрифт "ChebanykSansN.2017" авторства Василия Чебаника.

Монета изготовлена из серебра высочайшего качества – 999 пробы , а ее тираж составляет до 10 000 штук.

Где можно купить монету

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине НБУ в течение января по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором. Подробная информация о старте продаж будет опубликована на официальном сайте интернет-магазина нумизматической продукции.

Кроме того, банки-дистрибьюторы будут постепенно получать монеты для реализации. Актуальную информацию о доступности монет и точках продаж можно найти на официальных сайтах дистрибьюторов.

В НБУ отмечают, что монеты, посвященные Архистратигу Михаилу, традиционно вызывают большой интерес у коллекционеров, ведь образ святого символизирует борьбу со злом и присутствует в атрибутике украинских войск. Новый выпуск обещает стать очередным важным пополнением в нумизматических коллекциях.

Напомним, 19 декабря Национальный банк Украины представил новую памятную монету под названием "Новогодняя игрушка". Презентацию провел председатель НБУ Андрей Пышный, отметив ее символическое значение.

Также НБУ ввел в обращение памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Украинский хлопок. Аист-100". А в декабре НБУ вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерниках, выпустил памятные монеты "Ни шар, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины.