НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные областям Украины

Национальный банк Украины вводит в обращение три новых памятных монеты номиналом 10 гривен из тематической серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященного единству Украины и ее областям.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В обращение вводятся три монеты, а именно:

"Мы сильны. Мы вместе. Львовская область";

"Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область";

"Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область".

Как заметил глава НБУ Андрей Пышный. три области – Львовская, Тернопольская и Черновицкая – разные по характеру, истории и традициям, но все они – часть единой и неделимой Украины.

Сегодня каждая из этих областей, каждая община, каждый житель вносит свой вклад в нашу общую устойчивость и борьбу за независимость. В этом единстве – наша сила. И именно ее мы запечатлеваем в монетах серии “Мы сильны. Мы вместе”, – подчеркнул руководитель регулятора.

О дизайне монет

Новые монеты имеют номинал 10 гривен и изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс всех трех оборотных памятных монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса монет является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область" выделена Львовская область, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область" – Тернопольская область, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область" – Черновицкая область.

Об обращении и реализации

Оборотные памятные монеты являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

НБУ будет обеспечивать эти монеты банки и инкассаторские компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленных роликах. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Ранее НБУ ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен из серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Днепропетровской и Кировоградской областям.