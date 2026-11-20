Национальный банк Украины 20 ноября ввел в обращение новую памятную монету "Архистратиг Михаил" номиналом в 10 гривен. Ее изготовили из серебра 999 пробы с элементами позолоты, а тираж ограничили 15 тысяч штук.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Дизайн монеты воспроизводит элементы отделки здания НБУ, в том числе изображение архистратига Михаила на потолке операционного зала. Этот образ символизирует защиту и является частью архитектурного наследия учреждения.

Как выглядит новая монета НБУ

Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы.

Номинал – 10 гривен, а масса – 31,1 г. монета украшена локальной позолотой. Тираж – до 15 000 штук.

На аверсе монеты изображен орнаментальный элемент витражного оформления здания Национального банка Украины.

На реверсе размещена фигура архистратига Михаила, созданная по мотивам витража на потолке операционного зала НБУ.

По кругу отчеканены строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки": "...За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила".

Для надписи использован шрифт Vasyl Chebanyk.

Автором дизайна монеты стала Татьяна Балута, скульптором Владимир Демьяненко.

Где купить монету "Архистратиг Михаил"

Приобрести новую памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины и через банки-дистрибьюторы.

Информация о начале продаж НБУ рекомендует отслеживать на официальных сайтах продавцов.

Стоимость новой монеты и точная дата начала ее реализации в сообщении регулятора не указана.

Напомним, в ноябре НБУ выпустил памятную монету "Год Козы", посвященную символу 2027 года по восточному календарю. Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера.