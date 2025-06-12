Не $1 млн, а 110 тысяч: у отца заместителя генпрокурора Мустецы ответили на обвинения в вывозе валюты

Василий Мустеца, отец заместителя генпрокурора Украины Игоря Мустецы, подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения России вывез за границу немалую сумму средств. Но речь идет не о $1,1 млн и 100 тыс. евро, как писали ранее СМИ, а $110 тыс. и 110 тыс. евро.

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Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на заявление адвоката Василия Мустецы, которое он предоставил hromadske.

4 июня hromadske опубликовало расследование, в котором говорилось, что отец заместителя генпрокурора Мустецы в марте 2022 года вывез за границу более $1 млн.

Его адвокат Ион Шалар назвал эту информацию не соответствующей действительности. Он утверждает, что его подзащитный вывоз в Румынию "собственные сэкономленные средства", а сумма в описательной части судебного решения была указана ошибочно: вместо "110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (6,4 млн грн) в документе написали "1 млн 110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (32,2). Потому журналисты обратились с запросом в суд.

Также адвокат подчеркнул, что Василий Мустеца занимается предпринимательской деятельностью не с 2017 года (год открытия ФЛП), а с 2007 года. "Все его доходы ежегодно отражались в налоговой отчетности и давали ему исчерпывающую возможность накопить суммы средств, использованных для приобретения имущества и последующего сбережения без привлечения какой-либо посторонней помощи", — подчеркнул Шалар.

Представитель Василия Мустецы утверждает, что его подзащитный мог обоснованно владеть упомянутыми средствами. "Он действительно является и был основателем ряда субъектов хозяйствования, которые в частности, но не только занимались деятельностью в сфере строительства. Мой клиент — известный в регионе предприниматель, в прошлом, до выхода на пенсию, руководитель ряда крупных предприятий с общей численностью работников от 3000 человек", – говорится в обращении адвоката.

Журналисты выяснили, что за год до поездки в Румынию Василий Мустеца задекларировал как ФЛП 1,05 млн грн доходов, а в 2024 году стал соучредителем строительной компании "В.Д.Групп Коломыя", которая за год понесла почти 100 тыс. грн убытков. В 2010 году он является совладельцем ЧП "Нетанья", которая в 2011-м принесла 10-15 тыс. грн прибыли, а дальше – нули. Все остальные предыдущие бизнесы либо наносили убытки, либо давали совсем минимальные доходы.

Кроме того, адвокат отмечает, что изображенный в расследовании дом в Черновцах на самом деле не принадлежит Василию Мустеце. Дом, который он приобрел в 2024 году, расположен по соседству с фигурирующим в расследовании. Этот дом не был оценен и не вошел в список недвижимости семьи Мустец, средства на которую были посчитаны журналистами.