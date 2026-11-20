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Не в Киеве или Львове: где Roshen открыла первый магазин нового формата Lacmi
Кондитерская корпорация Roshen начала развитие нового розничного направления, открыв первый фирменный магазин под собственной торговой маркой Lacmi. Торговая точка заработала в городе Самар Днепропетровской области.
Как пишет Dilo, об этом сообщается на странице Lacmi Store в Instagram.
"14 ноября, в городе Самар начинается наша сладкая история!" – говорится в сообщении.
В новом магазине покупателям предлагают широкий ассортимент сладостей Roshen — в частности, торты, пирожные, конфеты, шоколад, а также кофе.
В то же время в самой корпорации пока воздерживаются от официальных деталей масштабирования проекта.
Как отметила в комментарии NV Бизнес руководитель маркетинговых коммуникаций Roshen Елена Тарасюк, компания пока не комментирует запуск нового формата магазинов.
Справка:
Lacmi — собственная торговая марка шоколада и кондитерских изделий украинской корпорации Roshen, которую компания запустила для конкуренции в массовом сегменте шоколада с многослойными начинками.
На полках магазинов линейка появилась в том же году, фактически став перезапуском и расширением направления молочного шоколада компании.
Под брендом выпускают плитки молочного и белого шоколада с разными текстурами и начинками (целый фундук, соленый арахис, карамель, печенье, вафля, клубнично-йогуртовая начинка и т.п.), а также шоколадные и вафельные батончики.
По данным Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) бренд впервые зарегистрировали в январе 2021 года.
Напомним, недавно Roshen открыла свой третий фирменный магазин в столице Румынии – Бухаресте. Новая торговая точка заработала в местном торговом центре Bucur Obor.