"Нефтегаз" и скандинавские партнеры Bergen Engines и Itera объединятся для цифровизации газодобычи

Группа "Нафтогаз", норвежская компания Bergen Engines и скандинавская Itera обсудили перспективы сотрудничества в цифровизации добычи природного газа в Украине.

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Об этом стало известно после встречи главы компании Романа Чумака с генеральным директором Bergen Engines Джоном Эриком Рёвом и операционным директором Itera Джоном Эриком Хёгбергом, передает Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" обсудил с партнерами цифровизацию газодобычи

В рамках сотрудничества между "Нафтогазом", компаниями Bergen Engines и Itera рассматривается внедрение современных ИТ-решений, аналитики данных и облачных технологий для повышения эффективности работы газовых скважин.

Кроме того, "Нафтогаз" поблагодарил партнеров за предоставленные газопоршневые установки, которые в предстоящем отопительном сезоне будут обеспечивать тепло и электрическую энергию для двух крупных украинских городов.

Эти установки будут способствовать укреплению энергетической устойчивости страны, обеспечивая надежное резервное питание в условиях постоянных атак на энергосистему, что важно для стабильной поставки тепла и электричества в дома украинцев.

О компаниях

Bergen Engines – норвежская компания с более чем 75-летним опытом в разработке двигателей средней скорости для морских и наземных применений является одним из лидеров в поставке технологий для энергетического перехода к нулевому углеродному следу.

Itera – скандинавская ИТ-компания, специализирующаяся на устойчивых цифровых трансформациях, работает в восьми странах, в том числе в Украине. Она предоставляет услуги в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий, аналитики и цифрового дизайна.

Почему Украина увеличила импорт газа?

"Нефтегаз" продолжает импортировать газ для компенсации потерь и формирования достаточных резервов голубого топлива. С начала года уже импортировано около 800 млн. кубометров газа.

В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Как отмечают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры сложна, но не критична, и находится под полным контролем.