"Нефтяные санкции" от СБУ вышли на новый уровень – эксперт

Удары дронов СБУ по ключевым нефтяным портам России на Балтике вывели "санкции" Службы безопасности на новый уровень. Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что удары подчиненных Малюка носят системный характер, а их география становится все шире. "Только за последнее время дронами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций России. Системность ударов вызывает в ключевой отрасли врага "эффект домино": проблем становится все больше, нефти и мощностей для ее переработки все меньше. Пару лет назад украинские дроны дотягивались только до приграничных российских областей. врага. И мощные удары по портам Балтики это только подтверждают .

Экснардеп акцентирует внимание, что СБУ технологически на шаг впереди россиян. "Служба постоянно совершенствует свои дроны. Россияне не успевают за этими изменениями. Им не хватает ПВО, чтобы прикрыть стратегические объекты. Поэтому дроны летят на растущее расстояние и с неизменным успехом", - считает эксперт.

"Видимо лишнее говорить, что российское руководство понимает только язык силы. И именно такие болезненные для экономики врага удары и являются лучшим аргументом Украины в переговорах. Когда в следующий раз президент Трамп будет просить показать ему "украинские карты", то одна из таких карт – это, безусловно, будут удары дронов Службы безопасности", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что дроны Службы безопасности Украины поразили самый крупный российский нефтеналивной порт на Балтийском море. Порт Приморск является ключевым хабом для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через Приморск ежегодно прокачивается около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.