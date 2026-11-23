Правительство до 20 декабря 2026 года включительно продлило действие решений по определению критически важных предприятий, учреждений и организаций, а также отсрочок от призыва по мобилизации для их военнообязанных работников, предоставленных через портал электронных услуг.

Как пишет Dilo, об этом говорится в постановлении правительства от 19 ноября 2026 года №1452.

Отмечается, что это касается решений госорганов, которые согласовали критерии с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных, если срок действия таких решений и отсрочок истекает ранее 20 декабря 2026 или закончился в период между вступлением в силу постановлением №1328 об обновлении правил бронирования и постановлением №1452.

При этом срок подтверждения статуса критически важного для решений, срок которых истек между вступлением в силу постановлений №1328 и №1452, не применяется, а продление не распространяется на решения, которые отменены или подлежат отмене согласно постановлению №1328 или законодательству.

Согласно постановлению руководители критически важных предприятий обязаны до 20 декабря 2026 года привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. Уточняются, что в течение этого срока соответствующие нормы порядка не применяются.

Минцифры должны обеспечить возможность бронирования через единый государственный вебпортал электронных услуг работников указанных критически важных предприятий, учреждений и организаций, а перевод на специальный военный учет таких забронированных лиц будет осуществляться без учета срока.

Новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр.

В постановлении определены и сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.