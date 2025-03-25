Немецкая компания стала первым покупателем гарантий происхождения электроэнергии в Украине

В Украине состоялась первая корпоративная продажа гарантий происхождения электроэнергии на рынке возобновляемой энергии. Покупателем стала Knauf Gips Kyiv, являющаяся частью немецкой Knauf Group, а продавцом выступил D.Trading.

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Об этом сообщили в секретариате Энергетического Сообщества.

"Хотя это небольшой шаг, это важная веха в развитии рынка гарантий происхождения электроэнергии в Украине. Используя национальный электронный реестр, Knauf Group подтверждает надежность и прозрачность системы", — говорится в сообщении.

Это событие может стать толчком для поддержания спроса на гарантии происхождения электроэнергии в Украине, что в конечном итоге будет способствовать более динамичной интеграции рынка с системой ЕС.

"Расширение таких транзакций не только укрепит доверие на рынке, но и будет способствовать достижению более широких целей в сфере возобновляемой энергии", — убеждены в ведомстве.

Knauf – немецкая компания со штаб-квартирой в северной Баварии, один из крупнейших производителей строительных материалов для внутренней и наружной отделки, изоляционных материалов, оборудования для машинной штукатурки.

Knauf начала строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области. Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf около 25 млн. м² гипсокартона и 200 тысяч тонн сухих смесей.

О "зеленых аукционах"

Заметим, аукционы по распределению квоты поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) были впервые проведены в 2024 году. Общая годовая квота, определенная правительством и предложенная на аукционы, составляла 110 МВт: по 11 МВт для СЭС и других видов (в том числе малые ГЭС, биоэнергетика) и 88 МВт для ВЭС.

В результате проведения аукционов в октябре-ноябре было определено для поддержки всего 0,9 МВт малой гидроэнергетики, еще 0,6 МВт под вопросом. На аукцион по СЭС 31 октября не было никакой заявки, на аукцион по ВЭС 29 ноября была подана только одна заявка, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, от компании с турецкими инвестициями ООО "Атлас Глобал Энерджи". Таким образом, оба аукциона признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона с 11 МВт других видов ВИЭ (14 октября) "ГарПок" определил ООО "Вотерструм" с предложением 900 кВт гидроэнергетики по цене 11,1 евроцентов/кВт*ч. В нем участвовало также ООО "Лига. Лтд." с предложением 999 кВт по цене 11,9 евроцентов/кВт*ч. Но, как уточнил ГарПок, величина мощности, по которой его участники приобретают право на поддержку, не может превышать 80% совокупной величины мощности, предложенной всеми участниками. Таким образом, общий размер квоты для распределения на этом аукционе составил 1519,20 кВт (80% от почти 2 МВт предложения обоих ООО).

Как пояснил "ГарПок", по условиям аукциона второй участник (предложивший более высокую цену) имеет право согласиться на остаточную часть квоты (примерно 600 кВт — ЕР) или отказаться от статуса победителя без потери банковской гарантии, но не ранее чем на 30 рабочий день с даты проведения аукциона.

Причинами того, что аукционы не преуспели, на рынке называют, в частности, отсутствие доверия инвесторов к государству из-за долгов "ГарПока" по "зеленому" тарифу, ограничения мощности "в одни руки", недостаточный срок подачи заявлений (30 дней) и недостаточная информационная поддержка, ограниченная квота в 11 1 кВт*ч), недостаточный интерес инвесторов к модели контрактов на разницу, определенную для господдержки.

На 2025 годовая годовая квота поддержки ВИЭ составляет 330 МВт.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.