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Немецкий Continental планирует закрыть шинный завод с 80-летней историей
Немецкая компания Continental рассматривает возможность остановить производство на своем шинном заводе в Южно-Африканской Республике. Это предприятие работает почти 80 лет. В случае его закрытия, работу могут потерять 950 работников.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.
Причины закрытия
Основной причиной такого решения явился рост производственных затрат и жесткая ценовая конкуренция со стороны дешевого импорта.
"Усиление ценовой конкуренции со стороны дешевого импорта оказывает значительное давление на африканский рынок шин. Эти проблемы усугубляются ростом цен на энергоносители, перебоями в цепях поставок и все более хрупкой инфраструктурой – все это увеличило производственные затраты и усложнило планирование вперед", – говорится в заявлении компании.
Завод расположен в городе Гкеберха на южном побережье ЮАР. Предприятие приступило к работе в 1947 году. Свою фирменную продукцию Continental выпускает на этой площадке с 1985 года.
Сокращение рабочих мест чревато углублением экономических проблем в регионе, где уже зафиксирован высокий уровень безработицы.
"Потеря третьего производителя шин будет иметь разрушительные последствия для провинции, которая и так пытается сохранить рабочие места", — заявила руководитель операционного отдела Ассоциации работников автомобильной промышленности Мартле Кейтер.
Как отмечают аналитики, возможная остановка завода Continental продолжает тенденцию сворачивания производств в регионе. Местные предприятия не выдерживают конкуренции с продукцией, массово поставляемой из Китая и Индии.
В 2020 году компания Bridgestone Corp. закрыла один из своих южноафриканских заводов. Также в 2023 году американский производитель Goodyear Tire&Rubber Co. остановил работу своего предприятия после 78 лет эксплуатации.
Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявил о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал.