Немецкая компания Continental рассматривает возможность остановить производство на своем шинном заводе в Южно-Африканской Республике. Это предприятие работает почти 80 лет. В случае его закрытия, работу могут потерять 950 работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Причины закрытия

Основной причиной такого решения явился рост производственных затрат и жесткая ценовая конкуренция со стороны дешевого импорта.

"Усиление ценовой конкуренции со стороны дешевого импорта оказывает значительное давление на африканский рынок шин. Эти проблемы усугубляются ростом цен на энергоносители, перебоями в цепях поставок и все более хрупкой инфраструктурой – все это увеличило производственные затраты и усложнило планирование вперед", – говорится в заявлении компании.

Завод расположен в городе Гкеберха на южном побережье ЮАР. Предприятие приступило к работе в 1947 году. Свою фирменную продукцию Continental выпускает на этой площадке с 1985 года.

Сокращение рабочих мест чревато углублением экономических проблем в регионе, где уже зафиксирован высокий уровень безработицы.

"Потеря третьего производителя шин будет иметь разрушительные последствия для провинции, которая и так пытается сохранить рабочие места", — заявила руководитель операционного отдела Ассоциации работников автомобильной промышленности Мартле Кейтер.

Как отмечают аналитики, возможная остановка завода Continental продолжает тенденцию сворачивания производств в регионе. Местные предприятия не выдерживают конкуренции с продукцией, массово поставляемой из Китая и Индии.

В 2020 году компания Bridgestone Corp. закрыла один из своих южноафриканских заводов. Также в 2023 году американский производитель Goodyear Tire&Rubber Co. остановил работу своего предприятия после 78 лет эксплуатации.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявил о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал.