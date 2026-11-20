Финтех-компания Revolut столкнулась с усиленным давлением европейских регуляторов после того, как правоохранители Италии и Швеции обнаружили, что российские отмыватели средств и итальянская мафия использовали приложение для легализации и перевода незаконных доходов по Европе. На фоне этих разоблачений ситуацию в необанке уже взяло под мониторинг Европейское управление по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма (AMLA).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Расследование в Италии и Швеции

В понедельник итальянский суд перевел операции Revolut в стране под внешний регуляторный надзор на 12 месяцев из-за серьезных недостатков в системе контроля над отмыванием средств.

Решение было принято после расследования финансовой полиции Италии, которое установило, что пробелы в системе необанка позволили 24 осужденным или подозреваемым лицам скрыть транзакции на сумму 41,9 миллиона евро в период с 2021 по 2026 годы, несмотря на то, что другие банки подали в отношении этих лиц2.

В Швеции подразделение финансовой разведки при анализе подозрительных транзакций, связанных с отмыванием российских средств на сумму 2,9 миллиарда шведских крон (259 миллионов евро), установило, что Revolut был одним из самых распространенных инструментов для конвертации преступных доходов в криптовалюту и выведение наличных денег и выведение наличных.

В самой компании заявили, что принимают решения итальянского суда, сотрудничают с властями, обладают нулевой толерантностью к финансовым преступлениям и постоянно инвестируют в усиление внутреннего контроля.

Рекордные жалобы в Великобритании и предварительные штрафы

В Великобритании, где расположена штаб-квартира Revolut, клиенты финтеха в прошлом году подали в Службу финансового омбудсмена (FOS) 5 076 жалоб на мошенничество и аферы — наибольшее среди всех финансовых учреждений страны третий год подряд и вдвое больше, чем у многих традиционных банков, несмотря на значительное.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) призвало компанию усилить контроль, хотя доля жалоб, решенных омбудсменом в пользу потребителей, существенно снизилась и стала ниже, чем у других банков.

Регуляторные претензии могут усложнить планы лондонской группы, которая насчитывает более 80 миллионов клиентов и недавно была оценена в 115 миллиардов долларов, выйти на 30 новых рынков и работать в 70 странах до 2030 года, о чем на конференции Reuters в понедельник предупредил руководитель американского подразделения Revolut.

Ранее компания уже сталкивалась с ограничениями — в прошлом году в Литве, где расположен ее европейский хаб, власти оштрафовали группу на 3,5 миллиона евро за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (после двух меньших штрафов в 2022 году), Банк Англии задерживал выдачу банковской лицензии, а Европейский центральный банк ввел продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что компании Трампа и российские олигархи фигурируют в схемах отмывания денег через Deutsche Bank. Утечка внутренних документов банка показала, что две компании президента США Дональда Трампа совершали миллионные финансовые операции с фирмами, предположительно связанными со схемами отмывания средств в России и Азербайджане, которые привлекли внимание специалистов по финансовому мониторингу.