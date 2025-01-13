Неуплата штрафов ПДД и коммуналки: в Реестре должников почти 9 млн украинцев

По данным Единого реестра должников, 712 453 новых долгов появилось у украинцев за год. В топе — штрафы за нарушение ПДД, взыскание за административные правонарушения и в пользу государственного бюджета. Всего в Реестре должников около 9 млн записей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 8,8 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С мая долгов увеличилось на 360 тысяч.

В "Опендатаботе" подчеркивают, что всего с начала полномасштабной войны реестр вырос на почти 2 млн задолженностей.

Больше всего украинцы задолжали за неуплату штрафов ПДД

Отмечается, что больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД — 1,8 млн или 21% от общего количества. Еще 20% — это взыскание за административные правонарушения — 1,7 млн.

Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн или 18,5% от общего количества долгов.

Замыкают четверку долги по коммунальным платежам – 727 тысяч или 8%. Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной вышеупомянутой категории.

Аналитики отмечают, что на 24% увеличилось взысканий имущества по исполнительному документу — до 15,6 тысяч. Также почти на 17% возросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных — 11,8 тысячи.

Заметим, украинцы чаще стали признавать себя банкротами. По данным Верховного суда Украины, сейчас открыто 651 дело о банкротстве людей. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза. Больше банкротов — в Киеве и области и на Днепропетровщине. 64% банкротов — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 млрд грн. С начала года долг увеличился на 5,23 млрд. грн. Средняя сумма микроссуды увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 6776 грн .