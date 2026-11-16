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Независимый аудит и оценка рисков: в Huawei рассказали о подходах к безопасности телекоммуникационного оборудования

Никлас Маннфолк
Никлас Маннфолк – вице-президент по развитию бизнес-среды Huawei Finland. Фото: пресс-служба компании

На конференции сетевых операторов NOGUA 3 во Львове вице-президент по развитию бизнес-среды Huawei Finland Никлас Маннфолк рассказал о подходах компании к проверке безопасности телекоммуникационного оборудования, независимому аудиту и обеспечению устойчивости сетей при перебоях с электроснабжением.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы Huawei.

Третья конференция украинского сообщества сетевых операторов NOGUA прошла 12-15 ноября 2026 года. Участники обсуждали вопросы кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры и работы телекоммуникационных сетей в условиях полномасштабной войны.

Никлас Маннфолк посвятил свое выступление оценке рисков, независимым проверкам оборудования и использованию международных технических стандартов.

"Вы сохранили связь в Украине под обстрелами. Любой поставщик, участвующий в этих усилиях, должен заслужить доверие доказательствами. Самих утверждений недостаточно, ведь регуляторы и операторы ожидают доказательств, аудитов и возможности выбора", – отметил представитель компании.

По словам Маннфолка, при оценке поставщиков телекоммуникационного оборудования необходимо учитывать результаты независимых проверок, соблюдение технических стандартов и возможность контролировать работу оборудования в течение всего периода эксплуатации.

Он также привел пример Финляндии, где национальный регулятор Traficom оценивает риски для сетей связи. По утверждению представителя Huawei, проведенные проверки не привели к требованию изъять оборудование компании из финских сетей.

В Huawei сообщили, что отдельные продукты компании проходят оценку по международным схемам Common Criteria и GSMA NESAS. В то же время Маннфолк отметил, что наличие сертификатов само по себе не устраняет все риски, поэтому операторы должны проводить собственное тестирование оборудования и проверять его конфигурации.

Отдельной темой выступления стала работа телекоммуникационной инфраструктуры при обесточивании. В частности, речь шла о технологиях мониторинга состояния сетей, прогнозировании возможных неисправностей и управлении энергопотреблением базовых станций. Такие решения могут быть использованы для определения приоритетности ремонтных работ и поддержания связи в условиях ограниченного электроснабжения.

Маннфолк также отметил необходимость совместимости оборудования разных производителей. По его мнению, использование открытых стандартов может помочь операторам снизить зависимость от отдельных поставщиков.

Huawei работает на украинском рынке с 2000 года. В мае 2005 года в Киеве было зарегистрировано ООО "Хуавэй Украина". Компания снабжает телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и технологические решения для операторов связи, предприятий и конечных пользователей. Также она предоставляет услуги по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию оборудования.

Автор:
Майя Калына

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