НКРЭКУ может ускорить выплату долгов в энергетике

После решения Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "Укрэнерго" сможет направить 10 млрд грн, сэкономленных на диспетчеризации в 2023 году, на погашение долгов, в том числе перед ВИЭ-генерацией.

Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, пишет "Энергореформа".

"Осенью прошлого года регулятор определил, куда "Укрэнерго" должен направить средства за 2023 год. И это не те цели, которые указаны в законе (№4213-ІХ от 14 января 2025 года – ред.), потому что закон тогда еще не существовал. Итак, мы надеемся, что мы будем надевать, что до конца этого месяца регулятор и примет решение". он.

По его словам, объем средств, сэкономленных Укрэнерго на диспетчеризации в 2024 году, должен быть подтвержден проверкой компании регулятором, которая начнется уже в марте.

"И по ее результатам мы будем понимать, сколько экономии от диспетчеризации за 2024 год будет возможность использовать для того, чтобы сделать эти платежи", — подчеркнул Юрков.

Он уточнил, что средства удалось сэкономить из-за того, что не все услуги, которые "Укрэнерго" должно было получить на рынке и, соответственно, оплатить, были физически доступны через военные действия. Юрков также отметил, что "Укрэнерго" никогда не задерживает средства на счете и платит их сразу, как только появляется такая возможность.

Заметим, что закон Украины №4213-ІХ от 14 января 2025 года предусматривает направление средств НЭК "Укрэнерго", сэкономленных на диспетчеризации в 2023–2024 годах, на погашение долгов на балансирующем рынке (БР) перед "Гарантированным покупателем" для промышленных объектов/4 10%.

Заметим, в 2024 году по "зеленому" тарифу было куплено 7260 тыс. МВт-ч электроэнергии, а уровень оплаты составил 79,6%.

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ составляет 22 млрд грн.