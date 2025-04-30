НКРЭКУ планирует оштрафовать "Укрэнерго" более чем на 1,6 миллиона гривен за нарушение на рынке электроэнергии

2 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит два проекта постановлений о штрафах для НЭК "Укрэнерго" за нарушение законодательства в сфере электроэнергетики.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

В первом случае предлагается наложить штраф в размере 430 100 гривен. Проверка показала, что компания не соблюдала правила работы энергетического рынка. В частности, Укрэнерго не учла часть диспетчерских команд, которые выполнило ЧАО "Укргидроэнерго" в 2024 году, а также не создала необходимые предложения на балансирующую электроэнергию в системе управления рынком.

Кроме того, было зафиксировано нарушение условий обязательных договоров для работы на рынке.

Второй проект постановления предусматривает значительно больший штраф — 1 263 508 гривен. Этот штраф касается более системных проблем в работе компании. В частности, "Укрэнерго" не выполнило в установленные сроки решение регулятора, не заключило или не соблюдало условия договоров, необходимых для работы на рынке электроэнергии.

Также компания нарушила порядок использования средств по тарифам, не предоставила своевременно инвестиционную программу на основе 10-летнего плана развития сети и не обеспечила ее надлежащее исполнение.

Указанная сумма штрафа должна быть уплачена в Государственный бюджет Украины в 30-дневный срок со дня получения копии решения о наложении штрафа.

Напомним, в прошлом году НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,07 млн грн за нарушение лицензионных условий.