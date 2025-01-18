Ночью РФ атаковала Киев и Запорожье: есть погибшие и раненые, поврежден банк (ФОТО)

18 января россияне атаковали украинскую столицу и Запорожье. В результате взрывов есть погибшие, более десяти человек получили ранения. Также повреждено отделение Ощадбанка.

В результате ночной атаки россиян на Киев погибли четыре человека, трое пострадавших, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже столичная прокуратура добавила, что известно о трех погибших – это охранник заведения питания и два человека, которые находились в микроавтобусе на улице в одном из районов столицы.

Обломки дронов упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах столицы. Повреждение водопроводной магистрали локализовали и вернули водоснабжение.

В Шевченковском районе поврежден жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили граждан.

В Запорожье враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Повреждены жилые дома и частный транспорт.

Сначала сообщалось о двух раненых, но впоследствии их количество выросло до десяти.

"Количество раненых выросло до 10. Двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы — им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии", — написал Федоров.

Добавим, что по данным Воздушных сил, этой ночью были сбиты 2 из 4 баллистических ракет и 24 из 39 дронов. Ракеты сбили над Киевщиной, а БПЛА — в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

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Позже стало известно, что от обстрелов пострадало отделение Ощадбанка.

"Так выглядит отделение Ощада около станции метро Лукьяновская после сегодняшнего обстрела Киева", - написал председатель правления банка Сергей Наумов и опубликовал фото последствий.

Он добавил, что в настоящее время отделение не работает.