Министерство юстиции Украины с 1 января 2027 г. внедряет Единую систему нотариата, которая объединит основные нотариальные реестры в единой цифровой среде и обеспечит электронный обмен данными с государственными информационными ресурсами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как отмечается в сообщении Министерства юстиции , в состав новой системы войдут четыре реестра:

Единый реестр доверенностей;

Наследственный реестр;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Единый реестр нотариусов.

Благодаря внедрению системы, нотариусы получат единую цифровую рабочую среду для взаимодействия с реестрами и государственными информационными ресурсами. Это позволит оперативно получать актуальные сведения и использовать их непосредственно при совершении нотариальных действий.

В частности, нотариусы смогут проверять действительность документов, удостоверяющих личность, непосредственно при оформлении нотариальных документов.

В Минюсте ожидают, что нововведение будет способствовать более быстрому получению нотариальных услуг, повысит достоверность используемых при совершении нотариальных действий данных, а также усилит защиту прав и законных интересов граждан.

Отдельное внимание ведомство уделяет защите информации. Доступ к Единой системе нотариата будет предоставлен исключительно в пределах прав и полномочий, определенных законодательством. В то же время, предусмотрено соблюдение требований по защите персональных данных и нотариальной тайны.

Напомним, правительство изменило порядок информирования налоговых органов о нотариальном удостоверении договоров аренды недвижимого имущества. Нотариусы должны отправлять соответствующие уведомления Государственной налоговой службы исключительно в электронном формате.