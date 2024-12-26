NovaPay подтвердил соответствие международным стандартам платежной безопасности

Международный финансовый сервис NovaPay в очередной раз прошел сертификацию по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что в этом году компания проходила аудит по обновленному стандарту — PCI DSS 4.0, содержащему больше требований к платежным учреждениям и учитывает изменения в технологиях, киберугрозах и практиках безопасности.

Аудит проводила компания Compliance Control, сертифицированная международными платежными системами Visa и MasterCard.

« Стандарты PCI DSS работают в мире с 90-х годов, в Украине банки и финансовые учреждения начали сертифицироваться по ним с 2000-х. Если компания оперирует данными карт, она должна соответствовать стандарту PCI DSS. Это значит, что она производит платежи безопасно для клиентов, – рассказывает Григорий Лесничий, директор департамента информационных технологий NovaPay.

Он добавил, что начиная с 2020 года компания ежегодно проходит эту сертификацию, а в этом году для нее реализовали ряд проектов по изменению архитектуры и внедрению новых систем информационной безопасности.

Про NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, у компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 г. через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, которая представила свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.