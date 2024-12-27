"Новая почта" открыла еще одно отделение в Молдове

27 декабря компания "Новая почта" открыла еще одно отделение в столице Молдовы – Кишиневе. Новое отделение номер 18 расположено по адресу: ул. Ивана Заикина, 51.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это уже десятое отделение, которое "Новая почта" открыла в Молдове в этом году, и 18 в целом.

Сообщается, что в нем можно отправлять и получать посылки до 30 кг, а также приобрести упаковку.

Отделение будет работать с 09:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 17:00 по выходным.

23 декабря "Новая почта" в Кишиневе было открыто 17 отделение, которое находится по адресу: ул. Александра Бернардаци, 50.

На рынок Молдовы "Новая почта" вышла 20 мая 2020 года. Nova Poshta Moldova открыла два отделения и запустила новый формат обслуживания клиентов.

В июне 2023 года на рынок Молдовы вышла и финансовая компания NovaPay из группы компаний "Новая почта", став первым финансовым сервисом в этой стране, предложившим клиентам функцию наложенного платежа. Раньше в Молдавии клиенты, покупая товары онлайн, рассчитывались за них только предоплатой. После запуска NovaPay они смогут получить товар и осмотреть его и только после этого заплатить.