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"Новая почта" открыла новое отделение в Кишиневе

Отделение работает без выходных.
Новое отделение заработало 23 декабря в Кишеневе. Фото: пресс-служба "Новой почты".

Сеть компании "Новая почта" расширяет свое присутствие в Молдавии. В частности, в Кишиневе открыто 17 отделение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новое отделение заработало 23 декабря в Кишеневе по адресу ул. Александра Бернардаци, 50.

Это уже девятое отделение, которое "Новая почта" открыла в Молдове в этом году.

Какие услуги предоставляет новое отделение

В новом отделении "Новой почты" в Кишиневе можно получить и отправить документы и посылки до 30 кг .

Отделение работает без выходных.

График работы:

  • Пн–Пт: 09:00–20:00;
  • Сб–Вс: 09:00–17:00.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах, а также открыла   шестое отделение в Чехии.

Добавим, логистическая компания "Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год. Выходным будет 1 января.

Автор:
Ольга Опенько