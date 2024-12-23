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"Новая почта" открыла новое отделение в Кишиневе
Сеть компании "Новая почта" расширяет свое присутствие в Молдавии. В частности, в Кишиневе открыто 17 отделение.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что новое отделение заработало 23 декабря в Кишеневе по адресу ул. Александра Бернардаци, 50.
Это уже девятое отделение, которое "Новая почта" открыла в Молдове в этом году.
Какие услуги предоставляет новое отделение
В новом отделении "Новой почты" в Кишиневе можно получить и отправить документы и посылки до 30 кг .
Отделение работает без выходных.
График работы:
- Пн–Пт: 09:00–20:00;
- Сб–Вс: 09:00–17:00.
В каких странах уже работает Nova Post
Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.
Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах, а также открыла шестое отделение в Чехии.
Добавим, логистическая компания "Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год. Выходным будет 1 января.