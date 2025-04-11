"Новая почта" предупредила о задержке доставки посылок в отдельных регионах: в чем причина

В связи с непогодой и ограничением движения на дорогах в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях 11 апреля " Новая почта " предупреждает о задержке доставки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Время доставки посылок ориентировочно составляет до 20:00.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить своевременную доставку, и проинформируем вас о поступлении в отделение SMS-сообщением. Если вы заказывали адресную доставку — ожидайте звонка от курьера Новой почты", — отмечают в компании.

Там добавляют, что отследить отправку можно на сайте novaposhta.ua или в мобильном приложении.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.