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Новая профессия за полгода: открыт набор на три программы переквалификации
Happy Monday и Coursera объявили о запуске новых безвозмездных программ переквалификации и повышении квалификации в рамках проекта ReSkill UA. Эти курсы разработаны в сотрудничестве с ведущими украинскими работодателями – Genesis, EY и Vodafone Украина – и специально адаптированы к их потребностям в подборе персонала.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
О программе ReSkill UA
ReSkill UA – это бесплатная онлайн-программа для переквалификации и повышения квалификации украинцев. Через 3-6 месяцев можно получить новую профессию.
Ее реализует Happy Monday в сотрудничестве с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и с участием Министерства экономики Украины.
Программа началась в июне 2024 года. Ее цель – решить проблему дефицита квалифицированных специалистов на украинском рынке труда.
Программа работает таким образом: вы выбираете направление обучения, проходите курсы, разработанные украинскими компаниями на платформе Coursera, и после успешного завершения получаете международную сертификацию и диплом, сообщает пресс-служба.
Что получают участники ReSkill UA:
· техническую и карьерную поддержку от Happy Monday и компаний: вебинары, консультации, стажировка, нетворкинг и т.п.;
· доступ к размещению CV в закрытой базе кандидатов Hiring Solution: здесь рекрутеры компаний-партнеров ищут специалистов на открытых позициях.
Чтобы поучаствовать, необходимо заполнить регистрационную форму и дождаться результатов отбора.
Новые направления переквалификации в проекте ReSkill UA
Три новых курса с возможностями трудоустройства сформированы при участии крупных работодателей и адаптированы под конкретные потребности компаний:
· Основы консалтинга по EY .
Курсы предоставляют базовые знания и навыки, необходимые для работы младшим специалистом в аудиторских и консалтинговых компаниях, включая «Большую четверку». Участие в программе не требует предварительного опыта. Детали обучения и регистрации доступны по ссылке.
· Маркетинг в продуктовом IT с Genesis .
Курсы, подобранные работодателем, готовятся к старту карьеры или помогают расширить экспертизу в маркетинге. После окончания обучения участники смогут анализировать рынок и поведение пользователей, понимать маркетинговые метрики, разрабатывать стратегии выхода ИТ-продуктов на рынок и обеспечивать эффективное маркетинговое сопровождение. Программа не требует предварительного опыта, но будет полезна и для маркетологов, желающих углубить знания о продвижении ИТ-продуктов или попробовать себя в этой сфере. Подробные условия обучения и регистрация по ссылке.
· Телекоммуникации будущего (5G ) из Vodafone Украина.
Программа повышения квалификации рассчитана на инженеров, обладающих знаниями стандартов связи 3G и 4G, а также студентов старших курсов профессиональных вузов, стремящихся расширить свою экспертизу в области технологии 5G. Учеба требует предварительного опыта в этой сфере. Подробные условия обучения и регистрация доступны по ссылке.
Проект ReSkill UA также предлагает обучение по 11 другим направлениям.
Справка
- Главный сайт проекта.
- Форма регистрации для участия в проекте.
Организаторы и партнеры : Coursera, Happy Monday, Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Министерство экономики Украины.
Напомним, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.
Добавим, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.