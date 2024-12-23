Новая профессия за полгода: открыт набор на три программы переквалификации

Happy Monday и Coursera объявили о запуске новых безвозмездных программ переквалификации и повышении квалификации в рамках проекта ReSkill UA. Эти курсы разработаны в сотрудничестве с ведущими украинскими работодателями – Genesis, EY и Vodafone Украина – и специально адаптированы к их потребностям в подборе персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О программе ReSkill UA

ReSkill UA – это бесплатная онлайн-программа для переквалификации и повышения квалификации украинцев. Через 3-6 месяцев можно получить новую профессию.

Ее реализует Happy Monday в сотрудничестве с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и с участием Министерства экономики Украины.

Программа началась в июне 2024 года. Ее цель – решить проблему дефицита квалифицированных специалистов на украинском рынке труда.

Программа работает таким образом: вы выбираете направление обучения, проходите курсы, разработанные украинскими компаниями на платформе Coursera, и после успешного завершения получаете международную сертификацию и диплом, сообщает пресс-служба.

Что получают участники ReSkill UA:

· техническую и карьерную поддержку от Happy Monday и компаний: вебинары, консультации, стажировка, нетворкинг и т.п.;

· доступ к размещению CV в закрытой базе кандидатов Hiring Solution: здесь рекрутеры компаний-партнеров ищут специалистов на открытых позициях.

Чтобы поучаствовать, необходимо заполнить регистрационную форму и дождаться результатов отбора.

Новые направления переквалификации в проекте ReSkill UA

Три новых курса с возможностями трудоустройства сформированы при участии крупных работодателей и адаптированы под конкретные потребности компаний:

· Основы консалтинга по EY .

Курсы предоставляют базовые знания и навыки, необходимые для работы младшим специалистом в аудиторских и консалтинговых компаниях, включая «Большую четверку». Участие в программе не требует предварительного опыта. Детали обучения и регистрации доступны по ссылке.

· Маркетинг в продуктовом IT с Genesis .

Курсы, подобранные работодателем, готовятся к старту карьеры или помогают расширить экспертизу в маркетинге. После окончания обучения участники смогут анализировать рынок и поведение пользователей, понимать маркетинговые метрики, разрабатывать стратегии выхода ИТ-продуктов на рынок и обеспечивать эффективное маркетинговое сопровождение. Программа не требует предварительного опыта, но будет полезна и для маркетологов, желающих углубить знания о продвижении ИТ-продуктов или попробовать себя в этой сфере. Подробные условия обучения и регистрация по ссылке.

· Телекоммуникации будущего (5G ) из Vodafone Украина.

Программа повышения квалификации рассчитана на инженеров, обладающих знаниями стандартов связи 3G и 4G, а также студентов старших курсов профессиональных вузов, стремящихся расширить свою экспертизу в области технологии 5G. Учеба требует предварительного опыта в этой сфере. Подробные условия обучения и регистрация доступны по ссылке.

Проект ReSkill UA также предлагает обучение по 11 другим направлениям.

Справка

Главный сайт проекта.

Форма регистрации для участия в проекте.

Организаторы и партнеры : Coursera, Happy Monday, Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Министерство экономики Украины.

Напомним, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.

Добавим, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.