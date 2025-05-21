Новые отечественные лодки прошли кодификацию и будут работать на нужды армии

Министерство обороны официально допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах новые модели специализированных лодок украинского производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Украинские лодки для ВСУ

Новые специализированные лодки способны эффективно выполнять задачи как в открытом море, так и во внутренних водоемах – устьях рек, озерах, плавнях и труднодоступных местах.

Благодаря своим конструктивным особенностям они обладают высокой стойкостью к волнам, хорошей грузоподъемностью и минимальной осадкой, что делает их пригодными для выполнения боевых операций в сложных условиях.

Лодки могут комплектоваться разнообразным оборудованием, в том числе носовыми турелями, системами РЭБ, эхолотами, лафетами, мягкими топливными баками и другим оборудованием, необходимым для современного боя.

Эти модели уже успешно прошли испытания в полевых условиях.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.