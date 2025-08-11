Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый транш: ЕС направит на помощь Украине еще 1,6 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

евро, купюры
Евросоюз направит на помощь Украине еще 1,6 млрд. евро. / Freepik

Европейский Союз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, используя доходы от замороженных активов Центрального банка России. Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине третьего транша в размере 1,6 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", — говорится в нем.

В общем, это уже третье подобное изложение: первое было в июле 2024 года, второе — в апреле 2025-го. Новый транш включает накопившиеся финансы за первую половину 2025 года.

Средства третьего транша будут распределены следующим образом:

  • 95% будет направлено через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), помогающий погашать кредиты макрофинансовой помощи;
  • 5% - через Европейский фонд мира (EPF) для удовлетворения военных и оборонных потребностей Украины.

Предыдущие два транша имели несколько иное распределение: 90% шло через EPF, а 10% — через Ukraine Facility.

"Этот шаг подтверждает обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавили в ЕК.

Напомним, в январе 2025 года в госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Европейского Союза — впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.

Автор:
Татьяна Ковальчук