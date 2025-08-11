- Категория
Новый транш: ЕС направит на помощь Украине еще 1,6 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
Европейский Союз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, используя доходы от замороженных активов Центрального банка России. Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине третьего транша в размере 1,6 млрд евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.
"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", — говорится в нем.
В общем, это уже третье подобное изложение: первое было в июле 2024 года, второе — в апреле 2025-го. Новый транш включает накопившиеся финансы за первую половину 2025 года.
Средства третьего транша будут распределены следующим образом:
- 95% будет направлено через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), помогающий погашать кредиты макрофинансовой помощи;
- 5% - через Европейский фонд мира (EPF) для удовлетворения военных и оборонных потребностей Украины.
Предыдущие два транша имели несколько иное распределение: 90% шло через EPF, а 10% — через Ukraine Facility.
"Этот шаг подтверждает обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавили в ЕК.
Напомним, в январе 2025 года в госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Европейского Союза — впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.