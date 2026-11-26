Американский разработчик графических процессоров Nvidia поручил своим производственным партнерам, в частности компаниям Dell и Supermicro, прекратить отгрузку серверов с чипами компании в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Это решение было принято на фоне усиления экспортного контроля со стороны США, направленного на перекрытие доступа китайских разработчиков к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным осведомленных источников, неизвестно, является ли эта остановка временной, пока Nvidia и ее партнеры пытаются согласовать механизм соблюдения новых правил Министерства торговли США.

Четыре указанные страны Юго-Восточной Азии стали популярными площадками для китайских ИИ-компаний, которые обходили американские запреты, арендуя вычислительные мощности из-за местных облачных провайдеров, хотя для самой Nvidia этот регион является сверхприбыльным и принес 104 миллиарда долларов в выручку из-за сингапурской дочери2 включая часть доходов из Тайваня и Китая).

Новые требования лицензирования США и риски инвестиций в дата-центры Азии

На прошлой неделе Министерство торговли США ввело новые правила, обязывающие облачных провайдеров в течение 90 дней получить специальную лицензию, доказав отсутствие подсанкционных лиц среди конечных пользователей, однако отсутствие четких инструкций по подаче заявок уже повлекло хаос на региональном рынке.

Несмотря на ожидания участников отрасли, что возвращение Дженсена Хуанга на должность руководителя Nvidia после кратковременного отстранения из-за скандала вокруг его внебрачных связей, в том числе с женщиной, связанной с подозреваемым в контрабанде облачным провайдером, смягчит применение санкций, компания не демонстрирует намерений откладывать выполнение новых требований.

Ограничения поставили под угрозу многомиллиардные инвестиции в строительство дата-центров в Юго-Восточной Азии, особенно Малайзии и Индонезии, которые развивались благодаря спросу со стороны китайских технологических гигантов.

В частности, под удар попала сингапурская облачная компания Aolani, планировавшая сдавать передовые вычислительные мощности в аренду китайской компании ByteDance, владелице TikTok, из-за чего часть банков остановила выдачу кредитов для проекта на сумму около 500 миллионов долларов, а сама ByteDance может отказаться от сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia неожиданно вернула Дженсена Хуанга на должность гендиректора, несмотря на шпионский скандал. После объявления о немедленном возобновлении руководителя в должности акции технологического гиганта на премаркете подскочили более чем на 25%.